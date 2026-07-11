Icon

قتلى في هجوم روسي بقنابل إنزلاقية على مدينة سومي الأوكرانية Icon حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة المدينة المنورة Icon منتجع الوادي.. نافورة عالمية ومشروع سياحي نوعي في عسير Icon مشروع «مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام» يحصد اعترافًا دوليًا Icon إعصار بافي يجتاح اليابسة بإقليم تشجيانج شرقي الصين Icon لاعب البولو السعودي عمرو زيدان يتوج بكأس البولو الخيرية في بريطانيا Icon دارة الملك عبدالعزيز تنظّم معرضًا تشكيليًا يستلهم التراث السعودي Icon المنافذ الجمركية تسجل 1057 حالة ضبط خلال أسبوع Icon الفيضانات في بنغلاديش تودي بحياة (44) شخصًا Icon دوي انفجارات شرقي طهران.. والسلطات الإيرانية توضح الأسباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

قتلى في هجوم روسي بقنابل إنزلاقية على مدينة سومي الأوكرانية

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٢ مساءً
قتلى في هجوم روسي بقنابل إنزلاقية على مدينة سومي الأوكرانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن رئيس بلدية مدينة سومي، أرتيم كوبزار، اليوم السبت، عن مقتل أربعة أشخاص إثر هجوم شنته القوات الروسية باستخدام قنابل إنزلاقية على المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.

وأوضح كوبزار، في مقطع فيديو نشره عبر منصة “تليجرام”، أن من بين الضحايا فتاة صغيرة.

وفي وقت لاحق، صرح الحاكم العسكري لمدينة سومي، أوليه هريهوروف، بأن عدد الجرحى قد ارتفع إلى 17 شخصاً، مضيفا أن الهجوم استهدف محطة للحافلات.

وأظهرت اللقطات المصورة التي نشرها رئيس البلدية حفرة ناجمة عن انفجار قنبلة في أحد الطرق، وحافلة صغيرة مدمرة بالكامل في منطقة سكنية.

وحذرت السلطات المحلية من احتمال وقوع هجمات إضافية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

روسيا تعلن بدء إنشاء منطقة أمنية عازلة على الحدود مع أوكرانيا
العالم

روسيا تعلن بدء إنشاء منطقة أمنية عازلة...

العالم
روسيا تصعد هجماتها على كييف وسقوط وأوكرانيا تؤكد سقوط 9 قتلى
العالم

روسيا تصعد هجماتها على كييف وسقوط وأوكرانيا...

العالم
أوكرانيا: إصابة 10 أشخاص في هجمات روسية على كييف
العالم

أوكرانيا: إصابة 10 أشخاص في هجمات روسية...

العالم
المتحدث باسم الكرملين: أوروبا تضغط على أوكرانيا لمواصلة الحرب
العالم

المتحدث باسم الكرملين: أوروبا تضغط على أوكرانيا...

العالم
زيلينسكي يُكذب روسيا: كوستيانتينيفكا لم تسقط
العالم

زيلينسكي يُكذب روسيا: كوستيانتينيفكا لم تسقط

العالم