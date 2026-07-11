قتلى في هجوم روسي بقنابل إنزلاقية على مدينة سومي الأوكرانية

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أعلن رئيس بلدية مدينة سومي، أرتيم كوبزار، اليوم السبت، عن مقتل أربعة أشخاص إثر هجوم شنته القوات الروسية باستخدام قنابل إنزلاقية على المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.
وأوضح كوبزار، في مقطع فيديو نشره عبر منصة “تليجرام”، أن من بين الضحايا فتاة صغيرة.
وفي وقت لاحق، صرح الحاكم العسكري لمدينة سومي، أوليه هريهوروف، بأن عدد الجرحى قد ارتفع إلى 17 شخصاً، مضيفا أن الهجوم استهدف محطة للحافلات.
وأظهرت اللقطات المصورة التي نشرها رئيس البلدية حفرة ناجمة عن انفجار قنبلة في أحد الطرق، وحافلة صغيرة مدمرة بالكامل في منطقة سكنية.
وحذرت السلطات المحلية من احتمال وقوع هجمات إضافية.