قطر: إصابة 3 أشخاص بينهم طفل جراء شظايا هجوم صاروخي إيراني

أعلنت وزارة الداخلية القطرية تسجيل ثلاث إصابات، من بينها طفل، جراء سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض الهجمة الصاروخية التي استهدفت البلاد، مؤكدة أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وحالتهم تخضع للمتابعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت تنفيذ خطط الاستجابة المعتمدة فور وقوع الاعتداء، للتعامل مع آثار الهجوم الإيراني، وتأمين المواقع المتضررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الجهات المختصة في أداء مهامها الميدانية وفق الخطط المعدة لمواجهة مثل هذه الحالات.