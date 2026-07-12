قطر: إيقاف مؤقت عن ممارسة الإبحار حتى إشعار آخر

دعت وزارة المواصلات القطرية جميع ملاك ومستخدمي الوسائط البحرية، بما في ذلك قوارب النزهة، وقوارب الصيد، والدراجات المائية، وسائر الوسائط البحرية المماثلة إلى التوقف مؤقتاً عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم وحتى إشعار آخر، حرصاً على السلامة العامة.

كما استثنت الوزارة من التعميم السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، التي تواصل عملياتها وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها.

أهابت الوزارة بالجميع الالتزام التام بما ورد في التعميم، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات بالتنسيق مع الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية، حيث يأتي هذا الإجراء الاحترازي المؤقت بناء على التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الداخلية القطرية تسجيل ثلاث إصابات، من بينها طفل، جراء سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض الهجمة الصاروخية التي استهدفت البلاد، مؤكدة أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وحالتهم تخضع للمتابعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت تنفيذ خطط الاستجابة المعتمدة فور وقوع الاعتداء، للتعامل مع آثار الهجوم الإيراني، وتأمين المواقع المتضررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين