قطر تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدةً أنها تمثل انتهاكًا لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، أن استهداف محطات الكهرباء وتقطير المياه في دولة الكويت يتجاوز جميع الخطوط الحمراء، ويُعد خرقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817)، وما تضمنه من تأكيد احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وشددت على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن توسيع دائرة التصعيد، والعودة إلى مسار الحوار والمفاوضات والالتزام بالتفاهمات التي تحققت عبر الجهود الدبلوماسية.