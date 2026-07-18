Icon

قطر تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت Icon الجامعة العربية: القدس المحتلة جوهر القضية الفلسطينية ومفتاح تحقيق السلام العادل والدائم Icon طريق رفحاء – حائل الجديد يدعم الحركة اللوجستية بين المنطقتين Icon سكالوني: خبرة النهائيات لا تمنح الأرجنتين أفضلية أمام إسبانيا Icon موسم الفواكه الصيفية بالعُلا يعزّز القيمة المضافة للمحاصيل المحلية Icon مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وسلطنة عُمان Icon الدفاعات الجوية الكويتية تعترض صواريخ وطائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي Icon بالفيديو والصور.. فريق “رقيب” يتوج بالمركز الأول في هاكثون إبداعثون Icon الأمطار الغزيرة تغرق المنازل والطرق في كوريا Icon المنافذ الجمركية تسجل 1131 حالة ضبط خلال أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

قطر تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٢ مساءً
قطر تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدةً أنها تمثل انتهاكًا لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، أن استهداف محطات الكهرباء وتقطير المياه في دولة الكويت يتجاوز جميع الخطوط الحمراء، ويُعد خرقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817)، وما تضمنه من تأكيد احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.
وشددت على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن توسيع دائرة التصعيد، والعودة إلى مسار الحوار والمفاوضات والالتزام بالتفاهمات التي تحققت عبر الجهود الدبلوماسية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
العالم

قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على...

العالم
قطر: إيقاف مؤقت عن ممارسة الإبحار حتى إشعار آخر
العالم

قطر: إيقاف مؤقت عن ممارسة الإبحار حتى...

العالم
قطر: استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يقوض جهود احتواء التوتر
العالم

قطر: استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يقوض...

العالم
هجمات إيرانية على البحرين وقطر والإمارات والكويت وعُمان والأردن
العالم

هجمات إيرانية على البحرين وقطر والإمارات والكويت...

العالم
الديوان الأميري القطري يعلن وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
العالم

الديوان الأميري القطري يعلن وفاة الشيخ حمد...

العالم
منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أخبار رئيسية

منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير...

أخبار رئيسية
قطر تعلن موعد صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
السعودية

قطر تعلن موعد صلاة الجنازة على الشيخ...

السعودية
قطر تتصدى لهجمة صاروخية استهدفت البلاد
العالم

قطر تتصدى لهجمة صاروخية استهدفت البلاد

العالم