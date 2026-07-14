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قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٥ مساءً
قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
المواطن - فريق التحرير

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أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، واعتبرتها انتهاكًا سافرًا لسيادة هذه الدول، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي.
وشدّدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وجدّدت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع الأردن، والبحرين، والكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

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