قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت الصين توسّع نفوذها داخل روسيا استعدادًا لما بعد بوتين الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو ترامب: مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء إيران الأمن البحري العُماني: إصابة 6 بحارة وفقدان 3 إثر استهداف 3 ناقلات برنامج الغذاء العالمي: أزمة الجوع في السودان تشتد بسبب الحرب وإغلاق هرمز عبدالعزيز بن سعود يزور المقر الرئيس للحرس المدني الإسباني السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان 42 جهة حكومية تستعرض جاهزيتها وقدراتها على الاستجابة في التمرين التعبوي “استجابة 24”
أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، واعتبرتها انتهاكًا سافرًا لسيادة هذه الدول، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي.
وشدّدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وجدّدت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع الأردن، والبحرين، والكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.