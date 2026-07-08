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قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت

الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٤ مساءً
قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت
المواطن - فريق التحرير

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أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين، ودولة الكويت، وعدت ذلك انتهاكًا سافرًا لسيادة البلدين، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي.
وشددت وزارة الخارجية في بيان اليوم، نقلًا عن وكالة الأنباء القطرية “قنا” على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

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