قطر تدين بشدة محاولات استهداف منشآت بترولية سعودية بطائرات مسيّرة قادمة من العراق

أدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، وعدّتها انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم -وفقًا لوكالة الأنباء القطرية “قنا”- تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.