قطر تدين بشدة محاولات استهداف منشآت بترولية سعودية بطائرات مسيّرة قادمة من العراق ضبط مواطن رعى 14 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية على السعودية من المليشيات الموالية لإيران بالعراق القتل حدًّا بأحد الجناة اقتحم منزلًا واغتصب امرأة وقتلها عمدًا في الشمالية حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفًا لممارسته صيد الأسماك دون تصريح فهد بن سلطان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري الغطاء النباتي يطرح 10 فرص تنمية مستدامة بشراكات استثمارية في الباحة المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة القمح يرتفع بأكثر من 1% في بورصة شيكاغو
أدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، وعدّتها انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم -وفقًا لوكالة الأنباء القطرية “قنا”- تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.