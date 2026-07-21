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قطر تدين هجمات إيران المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠١ مساءً
قطر تدين هجمات إيران المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
المواطن - فريق التحرير

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أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، تجدد اعتداءات إيران على الأردن والبحرين والكويت، بما في ذلك استهداف الناقلة الكويتية “كيفان ” أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم، إن هذه الاعتداءات تعتبر انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتهديداً خطيراً لسلامة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأضافت أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدّدت على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

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