الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي أطلقتها مليشيا الحوثي ضد المملكة وحرية الملاحة قطر تدين هجمات إيران المتكررة على الأردن والبحرين والكويت سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج طفل فلسطيني مصاب باللوكيميا في الأردن الوطني لإدارة الدين يقفل طرح يوليو 2026م بمبلغ 5.349 مليارات ريال سعودي قمر التربيع الأول لشهر صفر يزيّن سماء الحدود الشمالية الكويت: إيران تستهدف محطات الطاقة وتقطير المياه مجدداً وفاة أشهر محامي في مصر داخل قاعة المحكمة البنتاغون يؤخر الكشف عن إصابات القوات الأمريكية في حرب إيران سلمان للإغاثة يوزّع 797 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في مدينة خان يونس بقطاع غزة مؤسسة الرياضات الإلكترونية تُعلن تمديد الشراكة مع الخطوط السعودية
أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، تجدد اعتداءات إيران على الأردن والبحرين والكويت، بما في ذلك استهداف الناقلة الكويتية “كيفان ” أثناء عبورها مضيق هرمز.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم، إن هذه الاعتداءات تعتبر انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتهديداً خطيراً لسلامة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وأضافت أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدّدت على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.
وجدّدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.