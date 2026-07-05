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قطر تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل

الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٩ مساءً
قطر تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة المواصلات القطرية، اليوم الأحد، استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع ​الوسائط البحرية والسفن بأثر ​فوري.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على منصة “إكس”، “يأتي ذلك بعد أن نصحت ⁠قطر في 29 يونيو الماضي بتعليق الإبحار وأنشطة الصيد ​حتى إشعار آخر، مع استثناء الشحن التجاري”.

وحثت وزارة المواصلات القطرية جميع مشغلي ومستخدمي ​السفن على الالتزام بالأنظمة والتعليمات ​المعمول بها، والتأكد من توافر معدات ‌الأمن ⁠والسلامة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات.

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