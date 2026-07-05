قطر تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل

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أعلنت وزارة المواصلات القطرية، اليوم الأحد، استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بأثر فوري.
وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على منصة “إكس”، “يأتي ذلك بعد أن نصحت قطر في 29 يونيو الماضي بتعليق الإبحار وأنشطة الصيد حتى إشعار آخر، مع استثناء الشحن التجاري”.
وحثت وزارة المواصلات القطرية جميع مشغلي ومستخدمي السفن على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتأكد من توافر معدات الأمن والسلامة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات.
تعلن #وزارة_المواصلات استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن اعتبارا من تاريخ صدور هذا التعميم.
وتهيب بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتأكد من توافر معدات الأمن والسلامة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات pic.twitter.com/Ym4rmy8WMQ
— Ministry of Transport 🇶🇦 وزارة المواصلات (@MOTQatar) July 5, 2026