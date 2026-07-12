قطر تعلن موعد صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أعلن الديوان الأميري القطري أن الصلاة على الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ستقام عقب صلاة المغرب اليوم الأحد الموافق 12 يوليو، في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بمدينة الدوحة، على أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل.

وأوضح الديوان الأميري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول وأفراد الأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد.

كما أعلن الديوان الأميري إعلان الحداد العام في جميع أنحاء الدولة لمدة 4 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد 12 يوليو 2026، مع تنكيس الأعلام في مختلف أنحاء البلاد طوال فترة الحداد.

وأشار البيان إلى تعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026، على أن يستأنف الموظفون أعمالهم يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026.

وكان الديوان الأميري القطري قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وجاء في بيان الديوان الأميري: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني”.