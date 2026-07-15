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قلة النوم تزيد الوزن وترفع خطر السكري

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٠ مساءً
قلة النوم تزيد الوزن وترفع خطر السكري
المواطن - فريق التحرير

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استعرض تجمع القصيم الصحي الأضرار الصحية المرتبطة بقلة النوم، مؤكدًا أن آثارها تتجاوز الشعور بالإرهاق والتعب إلى مخاطر صحية أكثر خطورة.

وقال عبر منصة إكس إن عدم الحصول على قسط كافٍ ومنتظم من النوم يرتبط بزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم، فضلًا عن تأثيره السلبي في الحالة النفسية والتسبب في اضطرابات المزاج.

وتابع أن قلة النوم تزيد احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مما يستدعي الاهتمام بجودة النوم وانتظام مواعيده بوصفه ركيزة أساسية من ركائز العادات الصحية اليومية.

كما شدد على أهمية الحرص على النوم الكافي والمنتظم لدوره المحوري في دعم الصحة الجسدية والنفسية، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة باضطرابات النوم.

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