الأراضي البيضاء: 4 شروط تحدد خضوع الأرض للرسو #يهمك_تعرف | إيجار: استحقاق نسبة السعي للوسيط العقاري يخضع لاتفاق الأطراف قلة النوم تزيد الوزن وترفع خطر السكري فلكية جدة: هلال شهر صفر يزيّن السماء بعد غروب شمس اليوم الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق التسجيل في برنامج أخصائي قانون الأمن السيبراني ضوابط جديدة تتيح تمديد العقود الإيجارية للمشاريع البلدية بعد نصف مدتها عدوى معوية تنتشر في أكثر من نصف الولايات الأمريكية الغطاء النباتي يطرح 16 فرصة تنمية مستدامة بالقصيم الذهب يرتفع بأكثر من اثنين بالمئة أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
استعرض تجمع القصيم الصحي الأضرار الصحية المرتبطة بقلة النوم، مؤكدًا أن آثارها تتجاوز الشعور بالإرهاق والتعب إلى مخاطر صحية أكثر خطورة.
وقال عبر منصة إكس إن عدم الحصول على قسط كافٍ ومنتظم من النوم يرتبط بزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم، فضلًا عن تأثيره السلبي في الحالة النفسية والتسبب في اضطرابات المزاج.
وتابع أن قلة النوم تزيد احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مما يستدعي الاهتمام بجودة النوم وانتظام مواعيده بوصفه ركيزة أساسية من ركائز العادات الصحية اليومية.
كما شدد على أهمية الحرص على النوم الكافي والمنتظم لدوره المحوري في دعم الصحة الجسدية والنفسية، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة باضطرابات النوم.