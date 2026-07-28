Icon

وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات بالمنطقة الشرقية Icon الشؤون الإسلامية تختتم مسابقة القرآن الكريم في جمهورية مالي Icon “قمر الرطب” يزيّن سماء عسير في لوحة صيفية ساحرة Icon حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة جازان Icon تحذير.. المشكلات المادية تجعل المخ يشيخ قبل الأوان Icon الجيش الكويتي يفتح باب التطوع للالتحاق بالخدمة العسكرية Icon المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأربعاء Icon البحرين: السجن 10 سنوات لمتهمين بتأييد الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon نيابة عن الملك سلمان وأمام ولي العهد.. السفراء المُعينون حديثًا لدى عدد من الدول يؤدون القسم Icon الولايات المتحدة: نراجع جهودنا العسكرية في أوروبا وعلى الناتو تحمل مسؤولية الدفاع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

“قمر الرطب” يزيّن سماء عسير في لوحة صيفية ساحرة

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
“قمر الرطب” يزيّن سماء عسير في لوحة صيفية ساحرة
المواطن - واس

تزيّنت سماء منطقة عسير مساء اليوم بـ”قمر الرطب”، في مشهد جمالي لافت أضاء ليالي الصيف، إذ بدا القمر مكتملًا ومتوهجًا وسط صفاء الأجواء، مشكّلًا لوحة طبيعية جمعت جمال السماء وهدوء الموسم.
ويرتبط مسمى “قمر الرطب” بالموروث الشعبي المتزامن مع موسم نضج الرطب وجني ثمار النخيل، إذ اعتاد الأهالي ربط مراحل العام الزراعية بالمشاهد الفلكية والظواهر الطبيعية، لتبقى هذه التسميات جزءًا من الذاكرة الثقافية المرتبطة بالمواسم.
ويحظى القمر في هذه الفترة باهتمام هواة التصوير والرصد، لما يوفره من مشاهد بصرية مميزة، خصوصًا مع صفاء سماء عسير وتنوع تضاريسها، مما يضفي على المشهد مزيدًا من الجمال.
ويواصل “قمر الرطب” حضوره بوصفه أحد المشاهد الصيفية المرتبطة بجمال الليل ومواسم العطاء، جامعًا بين روعة الطبيعة وثراء الموروث الشعبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد