وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات بالمنطقة الشرقية الشؤون الإسلامية تختتم مسابقة القرآن الكريم في جمهورية مالي “قمر الرطب” يزيّن سماء عسير في لوحة صيفية ساحرة حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة جازان تحذير.. المشكلات المادية تجعل المخ يشيخ قبل الأوان الجيش الكويتي يفتح باب التطوع للالتحاق بالخدمة العسكرية المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأربعاء البحرين: السجن 10 سنوات لمتهمين بتأييد الاعتداءات الإيرانية الآثمة نيابة عن الملك سلمان وأمام ولي العهد.. السفراء المُعينون حديثًا لدى عدد من الدول يؤدون القسم الولايات المتحدة: نراجع جهودنا العسكرية في أوروبا وعلى الناتو تحمل مسؤولية الدفاع
تزيّنت سماء منطقة عسير مساء اليوم بـ”قمر الرطب”، في مشهد جمالي لافت أضاء ليالي الصيف، إذ بدا القمر مكتملًا ومتوهجًا وسط صفاء الأجواء، مشكّلًا لوحة طبيعية جمعت جمال السماء وهدوء الموسم.
ويرتبط مسمى “قمر الرطب” بالموروث الشعبي المتزامن مع موسم نضج الرطب وجني ثمار النخيل، إذ اعتاد الأهالي ربط مراحل العام الزراعية بالمشاهد الفلكية والظواهر الطبيعية، لتبقى هذه التسميات جزءًا من الذاكرة الثقافية المرتبطة بالمواسم.
ويحظى القمر في هذه الفترة باهتمام هواة التصوير والرصد، لما يوفره من مشاهد بصرية مميزة، خصوصًا مع صفاء سماء عسير وتنوع تضاريسها، مما يضفي على المشهد مزيدًا من الجمال.
ويواصل “قمر الرطب” حضوره بوصفه أحد المشاهد الصيفية المرتبطة بجمال الليل ومواسم العطاء، جامعًا بين روعة الطبيعة وثراء الموروث الشعبي.