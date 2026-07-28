“قمر الرطب” يزيّن سماء عسير في لوحة صيفية ساحرة

تزيّنت سماء منطقة عسير مساء اليوم بـ”قمر الرطب”، في مشهد جمالي لافت أضاء ليالي الصيف، إذ بدا القمر مكتملًا ومتوهجًا وسط صفاء الأجواء، مشكّلًا لوحة طبيعية جمعت جمال السماء وهدوء الموسم.

ويرتبط مسمى “قمر الرطب” بالموروث الشعبي المتزامن مع موسم نضج الرطب وجني ثمار النخيل، إذ اعتاد الأهالي ربط مراحل العام الزراعية بالمشاهد الفلكية والظواهر الطبيعية، لتبقى هذه التسميات جزءًا من الذاكرة الثقافية المرتبطة بالمواسم.

ويحظى القمر في هذه الفترة باهتمام هواة التصوير والرصد، لما يوفره من مشاهد بصرية مميزة، خصوصًا مع صفاء سماء عسير وتنوع تضاريسها، مما يضفي على المشهد مزيدًا من الجمال.

ويواصل “قمر الرطب” حضوره بوصفه أحد المشاهد الصيفية المرتبطة بجمال الليل ومواسم العطاء، جامعًا بين روعة الطبيعة وثراء الموروث الشعبي.