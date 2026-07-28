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قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف درعا الغربي في سوريا

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٠ مساءً
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف درعا الغربي في سوريا
المواطن - فريق التحرير

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توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي انطلاقًا من منطقة تل أبو الغيثار.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، أن دبابتين وآلية عسكرية إسرائيلية توغلت في أطراف وادي الرقاد، وأطلقت النار باتجاه المنطقة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

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