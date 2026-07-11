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قوات الاحتلال تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية ‏بريف القنيطرة السوري

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ مساءً
قوات الاحتلال تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية ‏بريف القنيطرة السوري
المواطن - فريق التحرير

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توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في محيط قرية ‏الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي‎ السوري.

وذكر مراسل وكالة «سانا» في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من ‏ثلاث آليات عسكرية، توغلت في محيط القرية، ونصبت حاجزًا ‏مؤقتًا على مفرق الصمدانية الشرقية، حيث عمدت إلى تفتيش ‏المارة، قبل أن تنسحب من المنطقة‎.‎

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من أكثر من 15 آلية ‏عسكرية، توغلت بعد منتصف ليل أمس، في قرية العشة بريف ‏القنيطرة الجنوبي، وفتشت أحد المنازل ومستودعًا للأعلاف قبل ‏أن تنسحب من المنطقة‎.‎

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من ‏خلال توغلاتها في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين ‏عبر المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق ‏القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ‏ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي، ‏كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته، ووقف ‏ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب ‏السوري.

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