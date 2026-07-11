سريلانكا تفرض حظرا على استيراد السلع المنتجة في ظل العمل القسري قوات الاحتلال تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة السوري أمانة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية في المرافق العامة والخدمات اللوجستية ضباب الباحة يرسم لوحة طبيعية على قمم الجبال الشرطة البريطانية: الاشتباه في تعرض الوزيرة السابقة آن ويديكومب لهجوم قبل العثور جثتها استئناف حركة القطارات بين هامبورج وهانوفر قتلى في هجوم روسي بقنابل إنزلاقية على مدينة سومي الأوكرانية حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة المدينة المنورة منتجع الوادي.. نافورة عالمية ومشروع سياحي نوعي في عسير مشروع «مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام» يحصد اعترافًا دوليًا
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي السوري.
وذكر مراسل وكالة «سانا» في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية، توغلت في محيط القرية، ونصبت حاجزًا مؤقتًا على مفرق الصمدانية الشرقية، حيث عمدت إلى تفتيش المارة، قبل أن تنسحب من المنطقة.
وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من أكثر من 15 آلية عسكرية، توغلت بعد منتصف ليل أمس، في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، وفتشت أحد المنازل ومستودعًا للأعلاف قبل أن تنسحب من المنطقة.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال توغلاتها في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين عبر المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته، ووقف ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.