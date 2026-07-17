أتربة مثارة على منطقة نجران حتى السابعة مساء قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العناية بشؤون الحرمين الشريفين تتيح خدمة متابعة كثافة المطاف والمسعى لحظيًا وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي وظائف شاغرة في فروع كاتريون للتموين وظائف شاغرة بـ شركة معادن وظائف شاغرة لدى طيران الرياض ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل أكثر من 85 دولارًا للبرميل الداخلية القطرية: إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين -وفقًا لوكالة أنباء البحرين “بنا”- أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدّت واعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم الجمعة.
وشددت القيادة العامة على أن تعمّد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وتهيب بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فورًا.