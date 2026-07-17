قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين -وفقًا لوكالة أنباء البحرين “بنا”- أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدّت واعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم الجمعة.

وشددت القيادة العامة على أن تعمّد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وتهيب بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فورًا.