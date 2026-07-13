قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الإيرانية

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أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن دفاعاتها الجوية تصدت واعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم.
وأكدت القيادة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.