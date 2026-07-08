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قوة دفاع البحرين تعلن اعتراضها عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية

الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٢ مساءً
قوة دفاع البحرين تعلن اعتراضها عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة.

وقالت القيادة في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية: “إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين”.

وأكدت أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما أهابت بضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم.

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