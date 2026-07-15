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كأس العالم 2026.. ردود أفعال متباينة بين الرضى والغضب بعد مبارة فرنسا وإسبانيا

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
كأس العالم 2026.. ردود أفعال متباينة بين الرضى والغضب بعد مبارة فرنسا وإسبانيا
المواطن - فريق التحرير

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بهذه العبارات القاسية وصفت الصحافة الفرنسية منتخب بلادها “مرتبك وبلا إلهام”، “وجه حزين”، “بلا شخصية” إثر إقصاء المنتخب الإسباني لنظيره الفرنسي صباح الأربعاء في مواجهة لحساب الدور نصف النهائي لمونديال 2026 الذي تستضيفه أمريكا الشمالية.
وهاجمت الصحافة الفرنسية أبطال العالم مرتين، واصفين الخسارة بالإنهيار المريع، متفقين أن إسبانيا استحقت هذا الفوز والذهاب إلى المباراة النهائية.
من جهتها أشادت الصحافة الإسبانية بمنتخب بلادها الذي أقصى نظيره الفرنسي وحجز مقعدًا في نهائي المونديال، مؤكدة أن ما تحقق كان درسًا للعالم بالفوز على أفضل منتخب في البطولة، مؤكدة أن الآمال بالتتويج بلقبٍ ثانٍ للإسبان أقوى من ذي قبل، حيث لم يتبقَّ سوى مباراة واحدة تفصلهم عن تحقيق الحلم، فإما الأرجنتين التي يقودها ميسي، أو الإنجليز المتعطشين للقبٍ غاب عنهم 60 عامًا ولديهم من العزيمة ما يجعل نهائي مونديال 2026 يستوفي تطلعات عشاق كرة القدم في العالم أجمع، إذ ستحضر الإثارة والندية والحماسة في هذا النهائي الذي حجزت إسبانيا مقعدًا فيه كطرف في النهائي العالمي.

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