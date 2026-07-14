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كاتريون القابضة تحصد جائزتين إقليميتين ضمن جوائز FAB العالمية للضيافة 2026

الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٨ مساءً
كاتريون القابضة تحصد جائزتين إقليميتين ضمن جوائز FAB العالمية للضيافة 2026
المواطن - فريق التحرير

حصدت شركة كاتريون للتموين القابضة، الشركة السعودية الرائدة عالميًا في قطاع الضيافة المتكاملة، جائزتين إقليميتين عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن جوائز FAB العالمية للضيافة لعام 2026، خلال الحفل الذي أقيم في مدينة بنغالورو بجمهورية الهند، في إنجاز يعكس التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الضيافة في المملكة، وتنامي حضور الشركات الوطنية ضمن أبرز المنصات العالمية المتخصصة.
وجاء الفوز عن تجربة الضيافة التي تقدمها كاتريون ضمن فئتين رئيسيتين، هما: جائزة «أفضل صالة مطار» – الفائز الإقليمي عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وجائزة «أفضل تجربة ضيافة» – الفائز الإقليمي عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويعكس هذا التقدير ضمن منصة عالمية تطور مفهوم الضيافة في المطارات السعودية من تقديم خدمات منفردة إلى تصميم تجارب متكاملة تجمع بين جودة الخدمة، وكفاءة التشغيل، والابتكار، والعناية بمختلف جوانب رحلة المسافر، بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاعي الطيران والسياحة وترسيخ حضور المملكة على خارطة الضيافة العالمية.


وفي هذا الإطار، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التموين الجوي في شركة كاتريون، الدكتور راشد العرفج، أن “كاتريون تسهم، ضمن منظومة وطنية متكاملة، في دعم تطور قطاعي الطيران والسياحة من خلال تقديم حلول وخدمات تمتد عبر مختلف مراحل رحلة المسافر، وتشمل خدمات الضيافة في المطارات، وتموين الطائرات، والحلول التشغيلية المتخصصة، بما يسهم في الارتقاء بتجارب المسافرين والضيوف، ومواكبة النمو المتواصل الذي يشهده القطاعان في المملكة”.
وأضاف: “يمثل هذا الإنجاز ثمرة التزام فرق العمل في كاتريون بتقديم تجارب ضيافة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعكس نجاح نهجنا القائم على الجودة والابتكار والتميز التشغيلي. كما يجسد الفوز بجائزتين إقليميتين ضمن هذا المحفل العالمي قدرة الشركات الوطنية على المنافسة وفق أعلى المعايير، ويعزز دور كاتريون شريكًا موثوقًا للمطارات وشركات الطيران”.
وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، رسخت كاتريون مكانتها كشركة سعودية رائدة في تقديم حلول الضيافة المتكاملة عبر قطاعات حيوية، مثل قطاع الطيران والضيافة والرعاية الصحية والفعاليات؛ وذلك من خلال منظومة تشغيلية متكاملة تجمع بين الخبرات المتخصصة والكفاءة التشغيلية وأعلى معايير جودة الخدمة.
وتدير الشركة خدمات الضيافة ضمن عدد واسع من صالات مطارات المملكة، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المسافر، ويدعم تطور منظومة النقل الجوي والسياحة، ويعكس دورها كشريك استراتيجي في تطوير منظومة الضيافة المتكاملة التي تواكب مستهدفات النمو في المملكة.

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