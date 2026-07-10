كاتريون وإكرام لبنك الطعام تحتفيان بتجديد شراكة تعزز حفظ النعمة وتحقق أثراً مجتمعياً مستداماً

احتفت شركة كاتريون للتموين القابضة وجمعية إكرام لبنك الطعام بالوصول الى أكثر من ١١ مليون عنصر غذائي تم التبرع به خلال العامين الماضيين، تأكيدًا على نجاح الشراكة وامتداداً لما حققته من أثر مجتمعي وبيئي في مجال حفظ النعمة، وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من الهدر الغذائي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتأتي هذه الشراكة انطلاقاً من التزام شركة كاتريون للتموين القابضة بتطبيق مبادئ البيئة، المسؤولية الاجتماعية، والحوكمة، من خلال تبني مبادرات تسهم في تعظيم الاستفادة من الطعام غير المستخدم الصالح للاستهلاك، وتعزيز التعاون مع القطاع غير الربحي، بما يحقق قيمة مستدامة للمجتمع. وقد بدأت المبادرة من مدينة جدة، ثم توسعت لتشمل الرياض والدمام والمدينة المنورة، في إطار خطة مشتركة لتوسيع نطاق الاستفادة من الغذاء وتعزيز أثر المبادرة في مختلف مناطق المملكة.

وقال المهندس زياد الحربي، المدير التنفيذي للبيئة، المسؤولية الاجتماعية، والحوكمة في شركة كاتريون للتموين القابضة: “تجسد استدامة هذه الشراكة امتداداً لنجاح تحقق على أرض الواقع منذ انطلاقها، حيث عملنا مع جمعية إكرام لبنك الطعام على بناء منظومة متكاملة لاستعادة الطعام غير المستخدم الصالح للاستهلاك، والتحقق من سلامته وفق أعلى معايير سلامة الغذاء، ثم إعادة توزيعه بطريقة آمنة ومنظمة على المستفيدين. وننظر إلى هذه المبادرة باعتبارها نموذجاً عملياً يجمع بين الاستدامة البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي، وخدمة المجتمع، ويترجم التزام الشركة بتطبيق مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة إلى نتائج ملموسة.”

كما قال رئيس مجلس إدارة جمعية اكرام لبنك الطعام الدكتور أحمد بن حربي المطرفي: “هذه الشراكة المجتمعية فتحت آفاقًا واسعة لتوسيع أثر الجمعية في خدمة فئات متنوعة من المجتمع، إلى جانب الإسهام في تقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن، بما يجسد قيمة الشراكات المؤسسية في صناعة أثر تنموي مستدام.”

وأوضح المطرفي أن هذه الشراكة تعكس النمو المتسارع للقطاع غير الربحي، واضطلاعه بدورٍ محوري في تحقيق أثرٍ تنموي مباشر ومستدام في المجتمع، من خلال بناء شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة.

وتهدف الشراكة إلى بناء نموذج مستدام لإدارة الطعام غير المستخدم وإعادة توزيعه وفق أعلى معايير سلامة الغذاء، بما يسهم في تقليل الهدر الغذائي، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتعزيز الأمن الغذائي. وقد أثمرت هذه الجهود عن إعادة توزيع أكثر من 11 مليون عنصر غذائي، من خلال أكثر من 4 آلاف عملية، استفاد منها أكثر من 9 ملايين مستفيد، بما يعكس الأثر المجتمعي الذي حققته المبادرة منذ انطلاقها.

وتشمل مجالات التعاون تنفيذ مبادرات اجتماعية خلال شهر رمضان وموسم الحج، بما يسهم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم الوجبات للصائمين في المسجد الحرام، والامتداد إلى المدينة المنورة لخدمة زوار المسجد النبوي، إلى جانب وصول المبادرة إلى الأسر المتعففة، بما يجسد قيم المجتمع في حفظ النعمة، ويعزز ثقافة الاعتدال في استهلاك الغذاء، ويترجم المسؤولية الاجتماعية إلى مبادرات عملية ذات أثر ملموس.

وامتدت الشراكة إلى تنفيذ برامج نوعية لتمكين المجتمع، من بينها المبادرات الهادفة إلى تنمية المهارات وتمكين المرأة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تطوير مبادرات تسهم في توسيع المشاركة الاجتماعية وتعزيز العمل التطوعي، بما يرسخ دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة.

وتسهم هذه المبادرة في دعم مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال تعظيم الاستفادة من الطعام غير المستخدم الصالح للاستهلاك، والحد من الهدر الغذائي، بما يعزز الممارسات البيئية المسؤولة، ويخفض النفايات الغذائية، ويحقق أثراً بيئياً واجتماعياً مستداماً. كما تمثل المبادرة تطبيقاً عملياً لاستراتيجية شركة كاتريون للتموين القابضة في مجالات البيئة، المسؤولية الاجتماعية، والحوكمة، من خلال دمج الاستدامة في عملياتها التشغيلية وتحويلها إلى مبادرات تحقق نتائج قابلة للقياس.

وبحلول منتصف عام 2026، أكدت نتائج الشراكة نجاح نموذج التعاون بين شركة كاتريون للتموين القابضة وجمعية إكرام لبنك الطعام في تحويل الطعام غير المستخدم إلى أثر مجتمعي مستدام، وهو ما تُوِّج بحصول المبادرة على جائزة الخليج للاستدامة كأفضل مبادرة اجتماعية لعام 2025، تقديراً لما حققته من نتائج ملموسة في خدمة المجتمع وتعزيز الاستدامة.

وتؤكد شركة كاتريون للتموين القابضة من خلال هذه الشراكة استمرارها في توسيع نطاق مبادراتها الاجتماعية، وتعزيز شراكاتها مع مؤسسات القطاع غير الربحي، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية، بما يسهم في تطوير برامج مستدامة تحقق أثراً مستدام، وتدعم مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وترسخ مكانة الشركة كشريك فاعل في خدمة المجتمع والمحافظة على الموارد.