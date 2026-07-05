كلب يخرق قواعد الفيفا لمتابعة مباريات كأس العالم

تصدر الكلب “برودي” العناوين بعدما أصبح أول حيوان يسمح له بدخول ملاعب كأس العالم 2026، إذ شوهد وهو يستمتع بواحدة من أبرز مواجهات دور الـ 32، عندما فازت الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي بشق الأنفس على الرأس الأخضر.

وعانى المنتخب الذي يقوده سكالوني كثيراً قبل أن يتمكن من الفوز على المنتخب الأفريقي، الذي نجح في جرّ اللقاء إلى الوقت الإضافي بعد أن عاد في النتيجة مرتين رغم تأخره على ملعب “هارد روك” في ميامي.

كلب يخرق قواعد الفيفا

وقد استمتع الحاضرون بالمباراة من بدايتها حتى نهايتها، ومن بينهم “برودي”، الكلب الذي تصدر العناوين في المونديال وكان حاضراً أيضاً، على الرغم من أن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تمنع اصطحاب الحيوانات إلى ملاعب مونديال 2026.

وتحول هذا الكلب، وهو مزيج بين “غولدن ريتريفر” و”البودل”، إلى نجم عالمي بعد أن فاجأ الجمهور بمتابعته المباراة من إحدى مقصورات الملعب، وهو يرتدي سماعات عازلة للضوضاء ويستمتع بالمقبلات والمشروبات.

وانتشرت صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح مشهوراً في جميع أنحاء العالم، رغم أنه كان معروفاً من قبل، خاصة في الولايات المتحدة وبين عشاق دوري كرة السلة الأميركي “NBA”، حيث شوهد في عدة مباريات كرة سلة.

ويملك أكثر من مليوني متابع على حسابه في “إنستغرام”، ويبلغ من العمر ست سنوات، ويُوصف بأنه “أشهر كلب في العالم”.

وفي المباراة المذكورة، استمتع بالطعام والشراب كما لو كان إنساناً.

اشتهر منذ عام 2023، عندما ظهر في النشرات الإخبارية الأميركية وهو في سن الثالثة، بعد أن نجح في جمع أكثر من مليون دولار لتمويل الألعاب التي تم توزيعها على الأطفال في عدد من مستشفيات ميامي، بالتعاون مع وحدة “K-9” التابعة لشرطة ميامي بيتش.

مالكه هو “كليف براش”، الذي ترك عمله ليتفرغ لوسائل التواصل الاجتماعي ولـ “برودي”، ويخصص جزءاً كبيراً من الأموال التي يجمعها للأعمال الخيرية.

الجدير بالذكر أن “براش” يعاني من مرض “الحزاز المسطح”، وهو مرض أصبح يتعامل معه بشكل أفضل بفضل “برودي”، مؤكداً أنه “لم يعد يتعرض للنوبات” منذ أن أصبح لديه هذا الكلب كحيوان أليف.