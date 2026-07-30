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كوبا تعلن إغلاق ثلاثة أرباع فنادقها

الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٦ صباحاً
كوبا تعلن إغلاق ثلاثة أرباع فنادقها
المواطن - واس

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أغلقت ثلاثة أرباع فنادق جمهورية كوبا أبوابها وأصيب قطاع السياحة في الجزيرة بـ”شلل شبه تام” جراء العقوبات الأمريكية ونقص الوقود، وفق ما قال رئيس الوزراء بالجمهورية مانويل ماريرو الأربعاء.
واستعرض رئيس الوزراء الكوبي حجم أزمة السياحة للمرة الأولى منذ بدأت، قائلًا: إن سبع سلاسل دولية تدير حوالي نصف الغرف الفندقية، غادرت الجزيرة.
وأوضح ماريرو أن نحو 73% من الفنادق أغلقت أبوابها، وأن قرابة 25 ألف عامل باتوا “في وضع صعب”.
وبعد إعلان هافانا في فبراير نقصًا في وقود الطائرات، علّقت شركات أجنبية رحلاتها إلى الجزيرة.
وتظهر الأرقام الرسمية الكوبية انخفاضًا بنسبة 58% في أعداد السياح الوافدين خلال الفترة من يناير الماضي إلى يونيو، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

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