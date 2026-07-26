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كوريا الجنوبية تصدر أعلى مستوى تحذير من موجة حر جنوب شرق البلاد

الأحد ٢٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٦ مساءً
كوريا الجنوبية تصدر أعلى مستوى تحذير من موجة حر جنوب شرق البلاد
المواطن - واس

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية اليوم، أعلى مستوى من التحذير من موجة حر شديدة في مدينة دايجو وعدد من المناطق جنوب شرق البلاد.
وبدأ سريان التحذير في أجزاء من دايجو ومدينة جيونجسان وبلدة تشيونجدو، وتحذيرات مماثلة في مدينتي بوهانغ وجيونغجو، حيث بلغت درجات الحرارة 38.4 درجة مئوية في جيونغجو، و35.4 درجة مئوية في دايجو، و32.1 درجة مئوية في بوهانغ.
ويُصدر أعلى مستوى من التحذير عندما يُتوقع أن تبلغ الحرارة العظمى 39 درجة مئوية أو أكثر في مناطق تسجل درجة حرارة محسوسة عند 35 درجة مئوية ليومين متتاليين على الأقل.

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