كوريا الجنوبية تصدر أوامر إخلاء بعد تسرب للفوسفور الأبيض

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أصدرت السلطات الكورية الجنوبية اليوم أوامر إخلاء للمدنيين بعد تسرب للفوسفور الأبيض في قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من العاصمة سيئول.
وحث المسؤولون في مدينة بيونجتايك السكان على الانتقال إلى مكان آمن وتجنب تعرض الجلد لهذه المواد بعد رصد التسرب نحو الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي في قاعدة أوسان الجوية.
وقد ألغى المسؤولون أوامر الإخلاء بعد عدة ساعات، نتيجة الإعلان عن انتهاء أعمال إزالة التلوث بالقاعدة، وفقًا لرسائل نصية أرسلتها المدينة.
ويتردد أن الشرطة استخدمت مركبات لفرض طوق أمني على مسافة تتراوح من 300 إلى 500 متر من القاعدة، ومنعوا المشاة من الدخول وغيروا مسار المركبات.
ولم يذكر جناح المقاتلات الـ51 أي تسرب للفوسفور الأبيض، ولكن أفاد بإقامة طوق بقطر 1000 قدم حول القاعدة بسبب حادث بري ومن منطلق الحذر الشديد لحماية القاعدة والسكان المحليين.