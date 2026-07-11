Icon

بأمر الملك سلمان.. تعيين احسان بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة Icon أوامر ملكية.. تعيين شلعان بن شلعان مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة Icon بأمر الملك سلمان.. إعفاء شلعان بن شلعان وكيل النيابة العامة من منصبه Icon أوامر ملكية.. إعفاء احمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتعيين بندر الخريف Icon بأمر الملك سلمان.. تعيين بندر الخريف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء Icon أوامر ملكية.. إعفاء بندر الخريف وتعيين عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية إضافةً لاستمراره وزيرًا للطاقة Icon كوريا الشمالية تنتقد واشنطن وحلف الناتو بعد قمة أنقرة Icon مسؤول أمريكي: لا اتفاق مع إيران دون الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب Icon تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل Icon الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق موسم “خيرات العُلا” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
تكتل مهيأ للحرب والمواجهة

كوريا الشمالية تنتقد واشنطن وحلف الناتو بعد قمة أنقرة

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٦ مساءً
كوريا الشمالية تنتقد واشنطن وحلف الناتو بعد قمة أنقرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نددت كوريا الشمالية، اليوم السبت، بتوجه الولايات المتحدة وحلف الناتو إلى تعزيز التكتلات العسكرية، وتسريع سباق التسلح، في أعقاب قمة قادة الحلف التي عُقدت هذا الأسبوع في أنقرة.

ونقلت الوكالة المركزية الكورية الشمالية للأنباء KCNA، عن وزارة الخارجية قولها، في بيان اليوم السبت، إن بيونج يانج تندد بقيام قادة الناتو بـ”تصوير ممارسة كوريا الشمالية لحقوقها السيادية المشروعة على أنها تهديد”.

وأضافت الوزارة، أن الحلف “أظهر التزامًا أقوى بالمواجهة بين التكتلات”، من خلال زيادة الإنفاق على التسلح، وتوثيق التعاون العسكري مع الحلفاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعلن قادة الناتو اتفاقيات مشتريات عسكرية وصناعية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، في ظل الضغوط المستمرة التي يواجهها الحلفاء الأوروبيون من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتحمل حصة أكبر من أعباء الدفاع عن الحلف، وذلك خلال القمة التي عُقدت في تركيا، الثلاثاء الماضي.

وصرح رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج، على هامش القمة، بأنه يأمل أن توسع سول التعاون مع أعضاء الحلف في مجالات البحث والتطوير، بما في ذلك التقنيات المتقدمة، وفي إنتاج أنظمة الأسلحة.

وقالت كوريا الشمالية، إن القمة أظهرت أن الحلف “تكتل مُهيأ للحرب والمواجهة”، يسعى لتحقيق ما وصفته بيونج يانج بأنه “مصالح جيوسياسية حصرية” على حساب السلام والأمن في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت الوزارة، إن بيونج يانج ستحمي سيادتها ومصالحها الأمنية، فضلًا عن السلام الإقليمي، من خلال الممارسة المسئولة لحقوقها السيادية.

وأضافت وزارة الدفاع الكورية الشمالية أن بيونج يانج، التي تؤكد رفضها مساعي الغرب الرامية إلى تخليها عن الأسلحة النووية بشكل نهائي، ترى أن جهود نزع السلاح النووي يجب أن تركز أولًا على ما وصفته بمحاولات كوريا الجنوبية واليابان لامتلاك أسلحة نووية تحت الحماية الأميركية، فضلًا عن الطموحات النووية لأعضاء الناتو المشاركين في اتفاقيات تقاسم الأسلحة النووية، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الجمعة، أن كوريا الشمالية قررت اتخاذ تدابير لتعزيز قواتها النووية “كمّيًا ونوعيًا”، استجابةً لدعوة الزعيم كيم جونج أون إلى تحديث جيشها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد