الخطوط السعودية تنفي تسليم طائرات مملوكة لها لجهة خاضعة للعقوبات كولومبيا تتغلب على غانا وتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم الأرجنتين تعبر الرأس الأخضر في مباراة مثيرة وتتأهل إلى دور الـ16 طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق التحالف: تصريحات الحوثيين ضد المملكة محاولة لصرف الأنظار والهروب من انتهاكاتها ضد الشعب اليمني مصر تفوز على أستراليا وتتأهل لدور الـ16 من كأس العالم #يهمك_تعرف | حالات إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار في الرياض الأرجنتين تواجه الرأس الأخضر وكولومبيا تلتقي غانا غدًا في ختام دور الـ(32) لمونديال 2026 اللومي الحساوي موروث زراعي ينتجه مزارعو الأحساء ويغذي الأسواق بالمنطقة الملك سلمان وولي العهد يهنئان كيكو صوفيا هيغوتشي
تأهل منتخب كولومبيا إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب غانا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب جون أرياس عند الدقيقة 14، ليمنح منتخب بلاده الأفضلية، وينجح في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة، ويحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16.
وفرض المنتخب الكولومبي أفضليته على مجريات اللقاء، مستحوذًا على الكرة وصانعًا عددًا من الفرص الهجومية، في حين حاول المنتخب الغاني العودة إلى المباراة عبر عدة تبديلات هجومية، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي محكم وتألق حارس المرمى الكولومبي.
وبهذا الفوز، واصل منتخب كولومبيا مشواره في البطولة، إذ يطمح إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة على بلوغ الأدوار المتقدمة من مونديال 2026.