كولومبيا تتغلب على غانا وتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم

تأهل منتخب كولومبيا إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب غانا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب جون أرياس عند الدقيقة 14، ليمنح منتخب بلاده الأفضلية، وينجح في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة، ويحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وفرض المنتخب الكولومبي أفضليته على مجريات اللقاء، مستحوذًا على الكرة وصانعًا عددًا من الفرص الهجومية، في حين حاول المنتخب الغاني العودة إلى المباراة عبر عدة تبديلات هجومية، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي محكم وتألق حارس المرمى الكولومبي.

وبهذا الفوز، واصل منتخب كولومبيا مشواره في البطولة، إذ يطمح إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة على بلوغ الأدوار المتقدمة من مونديال 2026.