كيمي كا3 الصيني ينافس أوبن أيه.آي وأنثروبيك

كشفت شركة Moonshot AI الصينية الناشئة، والمدعومة من مجموعة علي بابا، عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يحمل اسم Kimi K3، في خطوة تعزز المنافسة العالمية مع كبرى الشركات الأميركية العاملة في هذا القطاع، وعلى رأسها OpenAI وAnthropic.

وقالت الشركة إن النموذج الجديد يقدم أداءً ينافس أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة من قبل الشركات الأميركية، في تطور يعكس تسارع وتيرة المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في أحد أهم القطاعات التكنولوجية.

ووفقًا لـ Moonshot AI، يتكون نموذج Kimi K3 من 2.8 تريليون معامل (Parameters)، ما يجعله أكبر نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر يتم الإعلان عنه حتى الآن.

ويُعد عدد المعاملات أحد المؤشرات الرئيسة التي تعكس حجم النموذج وقدرته على معالجة البيانات وتنفيذ المهام المعقدة، فيما أعلنت الشركة أنها ستتيح النموذج بالكامل وبشكل مجاني للمطورين حول العالم بحلول نهاية يوليو الجاري.