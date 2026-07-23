Icon

مسيرة جماهيرية حاشدة في تعز دعماً لمعركة التحرير وحماية السيادة اليمنية Icon ترامب: ميليشيا الحوثي تتحمل عواقب تكرار استهداف الملاحة البحرية Icon فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت Icon الغذاء والدواء تمنع دخول أكثر من 301 طنٍ من المواد الغذائية المخالفة Icon كيمي كا3 الصيني ينافس أوبن أيه.آي وأنثروبيك Icon الكونغو تسجل 2536 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا Icon شريحة إلكترونية ونظارات ذكية.. ابتكار جديد يمنح الأمل لمرضى فقدان البصر Icon المدينة المنورة تتصدر مدن السعودية في معدل إشغال مرافق الضيافة Icon فهد بن سلطان يحضر حفل  أهالي تبوك احتفاءً بعودته من رحلته العلاجية Icon ضبط مخالف لنظام البيئة في محمية الإمام فيصل بن تركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا

كيمي كا3 الصيني ينافس أوبن أيه.آي وأنثروبيك

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٠ مساءً
كيمي كا3 الصيني ينافس أوبن أيه.آي وأنثروبيك
المواطن - فريق التحرير

كشفت شركة Moonshot AI الصينية الناشئة، والمدعومة من مجموعة علي بابا، عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يحمل اسم Kimi K3، في خطوة تعزز المنافسة العالمية مع كبرى الشركات الأميركية العاملة في هذا القطاع، وعلى رأسها OpenAI وAnthropic.

وقالت الشركة إن النموذج الجديد يقدم أداءً ينافس أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة من قبل الشركات الأميركية، في تطور يعكس تسارع وتيرة المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في أحد أهم القطاعات التكنولوجية.

ووفقًا لـ Moonshot AI، يتكون نموذج Kimi K3 من 2.8 تريليون معامل (Parameters)، ما يجعله أكبر نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر يتم الإعلان عنه حتى الآن.

ويُعد عدد المعاملات أحد المؤشرات الرئيسة التي تعكس حجم النموذج وقدرته على معالجة البيانات وتنفيذ المهام المعقدة، فيما أعلنت الشركة أنها ستتيح النموذج بالكامل وبشكل مجاني للمطورين حول العالم بحلول نهاية يوليو الجاري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد