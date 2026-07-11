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لاعب البولو السعودي عمرو زيدان يتوج بكأس البولو الخيرية في بريطانيا

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٦ مساءً
لاعب البولو السعودي عمرو زيدان يتوج بكأس البولو الخيرية في بريطانيا
المواطن - فريق التحرير

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تُوج لاعب البولو السعودي عمرو زيدان، مع الفريق الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير ويليام، أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بلقب كأس البولو الخيرية الملكية، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية جيري إنزيريلو.
وفاز فريق الأمير ويليام على فريق الحرس الملكي بنتيجة (3- 2)، في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة وندسور البريطانية، ضمن البطولة التي تُعد من أبرز فعاليات البولو في بريطانيا، وتقام برعاية أمير ويلز، وتخصص عوائدها لدعم عدد من المبادرات والمؤسسات الخيرية.
وتأتي مشاركة عمرو زيدان امتدادًا لحضوره في البطولة خلال الأعوام الماضية، بوصفه أحد العناصر الأساسية في الفريق، إلى جانب مشاركاته في عدد من منافسات البولو الدولية التي تستقطب نخبة من اللاعبين والشخصيات البارزة من مختلف دول العالم.

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