إعصار بافي يجتاح اليابسة بإقليم تشجيانج شرقي الصين لاعب البولو السعودي عمرو زيدان يتوج بكأس البولو الخيرية في بريطانيا دارة الملك عبدالعزيز تنظّم معرضًا تشكيليًا يستلهم التراث السعودي المنافذ الجمركية تسجل 1057 حالة ضبط خلال أسبوع الفيضانات في بنغلاديش تودي بحياة (44) شخصًا دوي انفجارات شرقي طهران.. والسلطات الإيرانية توضح الأسباب جامعة تبوك توسّع نطاق اعتمادها في منح شهادات الجودة بإضافة أربع مواصفات دولية الصين ترفع مستوى الإنذار لمواجهة العواصف المطرية مع اقتراب الإعصار “بافي” مواجهتان مرتقبتان في ربع النهائي.. الأرجنتين تلاقي سويسرا وإنجلترا تواجه النرويج ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
تُوج لاعب البولو السعودي عمرو زيدان، مع الفريق الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير ويليام، أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بلقب كأس البولو الخيرية الملكية، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية جيري إنزيريلو.
وفاز فريق الأمير ويليام على فريق الحرس الملكي بنتيجة (3- 2)، في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة وندسور البريطانية، ضمن البطولة التي تُعد من أبرز فعاليات البولو في بريطانيا، وتقام برعاية أمير ويلز، وتخصص عوائدها لدعم عدد من المبادرات والمؤسسات الخيرية.
وتأتي مشاركة عمرو زيدان امتدادًا لحضوره في البطولة خلال الأعوام الماضية، بوصفه أحد العناصر الأساسية في الفريق، إلى جانب مشاركاته في عدد من منافسات البولو الدولية التي تستقطب نخبة من اللاعبين والشخصيات البارزة من مختلف دول العالم.