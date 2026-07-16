لليوم الثاني.. المغرب يكافح حرائق غابات أتت على 14 هكتارا بالحوز

تواصل السلطات المغربية، الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، جهود إخماد حرائق غابات اندلعت في إقليمي تارودانت والحوز، وأتت على نحو 14 هكتارا من الغطاء الغابوي بالإقليم الأخير.

وقال المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بمراكش والحوز محمد منير، إن الحريق اجتاح، حتى الساعة 14:00 ت.ج، نحو 14 هكتارا من الغابات في إقليم الحوز (شمال).

وأضاف منير، للأناضول، أن السلطات استعانت بطائرتين برمائيتين من طراز “كانادير” للمشاركة في عمليات الإخماد.

وذكر أن هبوب رياح قوية وارتفاع درجات الحرارة يعرقلان جهود فرق التدخل للسيطرة على النيران.

من جهته، قال المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه والغابات في جهة أكادير هشام الزاهدي، إن حريقا اندلع، الأربعاء، في غابات إقليم تارودانت (جنوب) التابع للجهة، وإن السلطات تواصل جهودها لإخماده.

وأوضح الزاهدي، للأناضول، أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية.

وأشار إلى أن المساحة المتضررة ستُحدد بعد السيطرة الكاملة على النيران.

واندلعت الحرائق بغابات في إقليمي تارودانت والحوز، الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية، ما أسهم في اتساع رقعتها وصعّب عمليات الإخماد.

وفي 5 يوليو الجاري، دعت السلطات سكان المناطق المجاورة للغابات في 12 إقليما إلى توخي الحيطة والحذر، وسط تحذيرات من ارتفاع خطر اندلاع الحرائق.

وقالت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في بيان، إن مستوى الخطورة القصوى، المصنف باللون الأحمر، يشمل غابات 12 إقليما من أصل 75 إقليما في المملكة.

ويعتمد المغرب نظام إنذار مبكر لتقييم مخاطر حرائق الغابات، تديره الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويصدر بصورة دورية استنادا إلى الظروف المناخية وحالة الغطاء النباتي.