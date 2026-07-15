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لليوم الرابع.. واشنطن تكثف ضرباتها ضد مواقع الصواريخ والمسيّرات الإيرانية

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
لليوم الرابع.. واشنطن تكثف ضرباتها ضد مواقع الصواريخ والمسيّرات الإيرانية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، فجر الأربعاء، تنفيذ جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية، في إطار العمليات المستمرة التي تنفذها الولايات المتحدة لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بالهجمات على الملاحة في مضيق هرمز.

وأوضحت القيادة، في بيان، أن الضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية الواقعة بالقرب من مضيق هرمز وعلى امتداد المناطق الساحلية الإيرانية، باستخدام مقاتلات وطائرات مسيّرة وسفن حربية أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه على مواقع مخصصة للصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتأتي هذه العمليات بعد إعلان الجيش الأميركي، مساء الثلاثاء، مواصلة ضرباته ضد إيران لليوم الرابع على التوالي، مؤكداً أن الهدف منها هو تقليص القدرات الإيرانية المستخدمة في استهداف السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والتجارة العالمية.

كما أشارت سنتكوم إلى أن الضربات تتزامن مع استعداد القوات الأميركية لإعادة تفعيل الحصار البحري على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، في خطوة تعكس تصعيدًا إضافيًا في العمليات العسكرية بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤول أميركي، فضّل عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية العملية، أن الهدف الرئيسي للضربات يتمثل في القضاء على التهديدات الناشئة التي تستهدف الملاحة الدولية، ومنع إيران من استخدام قدراتها العسكرية لتهديد حركة السفن في مضيق هرمز.

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