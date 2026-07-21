مؤسسة الرياضات الإلكترونية تُعلن تمديد الشراكة مع الخطوط السعودية

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية تمديد الشراكة مع الخطوط السعودية لتكون الناقل الجوي الرسمي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في أول نسخة دولية للبطولة.

وتتضمن الشراكة تقديم خدمات النقل للمشاركين في البطولة، من لاعبين وأندية وفرق عمل وإعلاميين، إضافةً إلى إتاحة محتوى مرتبط بالبطولة عبر أنظمة الترفيه على متن الطائرات، ونقل فعاليات مختارة عبر صالات الخطوط السعودية, إلى جانب تنظيم بطولة مجتمعية في إحدى الألعاب الإلكترونية تتيح للفائزين فرصة حضور منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس.

وتقام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في باريس خلال الفترة من 6 يوليو حتى 23 أغسطس، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب يمثلون 200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة تشمل 24 لعبة إلكترونية.