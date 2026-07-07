Icon

انفجاران في دمشق يسفران عن إصابة 18 شخصًا Icon طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض والإسكندرية Icon وظائف شاغرة لدى شركة ساتورب Icon وظائف شاغرة في شركة كدانة Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة المراعي Icon بدء التسجيل بكليات ومعاهد الهيئة الملكية في ينبع عبر منصة قبول Icon خبير عالمي: رؤية 2030 تعيد صياغة نماذج التحول الاقتصادي Icon رياح شديدة السرعة على عدد من محافظات مكة المكرمة Icon رياح نشطة على منطقة تبوك Icon سبيس إكس تطلق 81 قمرًا صناعيًا جديدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على انخفاض، متأثرة بعمليات بيع واسعة في قطاع الرقائق الإلكترونية، وسط مخاوف متزايدة بين المستثمرين حول استدامة الارتفاع القياسي في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا للبيانات الأولية، هبط مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بواقع (34.07) نقطة، بنسبة (0.45%)، ليغلق عند مستوى (7503.36) نقاط، وخسر مؤشر “ناسداك” المجمع بنسبة (1.19%)، ليصل إلى عند مستوى (25811.10) نقطة.

وتراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بمقدار (140.30) نقطة، ما نسبته (0.26%)، لينهي تداولاته عند مستوى 52915.61 نقطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد