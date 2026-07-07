مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

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أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على انخفاض، متأثرة بعمليات بيع واسعة في قطاع الرقائق الإلكترونية، وسط مخاوف متزايدة بين المستثمرين حول استدامة الارتفاع القياسي في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.
ووفقًا للبيانات الأولية، هبط مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بواقع (34.07) نقطة، بنسبة (0.45%)، ليغلق عند مستوى (7503.36) نقاط، وخسر مؤشر “ناسداك” المجمع بنسبة (1.19%)، ليصل إلى عند مستوى (25811.10) نقطة.
وتراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بمقدار (140.30) نقطة، ما نسبته (0.26%)، لينهي تداولاته عند مستوى 52915.61 نقطة.