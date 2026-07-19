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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10716 نقطة

الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٢ مساءً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10716 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (3.46) نقاط، ليصل إلى مستوى (10716.82) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (2.3) مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (130) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (65) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وتراجعت أسهم (190) شركة.
وكانت أسهم شركات مدينة المعرفة، وعناية، وأماك، والاتحاد، وصالح الراشد، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات رسن، وسماسكو، وثمار، ومهارة، والإعادة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.99%) و(3.60%)، فيما كانت أسهم شركات بترو رابغ، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، ومدينة المعرفة، ومهارة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات بترو رابغ، والراجحي، وأرامكو السعودية، والبحري، والبحر الأحمر هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (82.98) نقطة، ليصل إلى مستوى (22156.33) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (13) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.7) مليون سهم.

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