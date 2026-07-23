مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا

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اقتحم مئات المستعمرين المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، اليوم، على شكل مجموعات متتالية، وأدّوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة على أبواب الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، ومنعت دخول الزوار والمصلين إلى المسجد.
وأكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية، في بيان، أن هذا الاقتحام يمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة المقدسات الإسلامية، وتعديًا خطيرًا على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.
وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 24 فلسطينيًا على الأقل، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن جنين وطولكرم وبيت لحم.