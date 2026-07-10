ماجد المصري يخضع لجراحة دقيقة بالعين

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خضع الفنان ماجد المصري لعملية جراحية دقيقة في العين، عقب تعرضه لإصابة في شبكية العين خلال الأيام الماضية، فيما أكدت مصادر مقربة أن حالته الصحية مستقرة ويواصل تلقي الرعاية الطبية اللازمة خلال فترة التعافي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفنان قرر تأجيل جميع ارتباطاته الفنية خلال الأسابيع المقبلة، بناءً على توصية الأطباء، لحين استكمال العلاج والتعافي بشكل كامل.
وكان ماجد المصري قد كشف قبل أيام عن معاناته من نزيف وقطع في شبكية العين، موضحاً أن الفريق الطبي قرر إجراء تدخل جراحي فور استقرار حالته وتوقف النزيف.