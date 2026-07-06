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ماكرون من دمشق: فرنسا ملتزمة بدعم سوريا موحدة ومستقرة

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٧ مساءً
ماكرون من دمشق: فرنسا ملتزمة بدعم سوريا موحدة ومستقرة
المواطن - فريق التحرير

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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة أكد خلالها التزام بلاده بدعم استقرار سوريا ووحدتها، فيما أشاد الرئيس السوري بالدور الذي لعبته فرنسا خلال السنوات الماضية.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني كان في استقبال الرئيس الفرنسي لدى وصوله إلى مطار دمشق، إيذاناً ببدء زيارة رسمية تهدف إلى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وبالتزامن مع الزيارة، أشاد الرئيس السوري بالدور الفرنسي، واصفاً فرنسا بأنها من أصدقاء الشعب السوري، ومؤكداً أنها دعمت تطلعات السوريين خلال سنوات الثورة، كما اعتبر أن باريس واصلت أداء دور وصفه بـ”البناء” منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

من جانبه، أكد ماكرون، في منشور عبر منصة إكس عقب وصوله إلى دمشق، أن زيارته تأتي لتجديد التزام فرنسا تجاه الشعب السوري، مشدداً على دعم بلاده لسوريا موحدة ذات سيادة تحترم تنوعها وتعيش بسلام مع جيرانها، معرباً عن أمله في فتح صفحة جديدة عنوانها الاستقرار والسلام.

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