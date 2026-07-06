النائب العام يستقبل وزير الإعلام لبحث سبل تطوير التعاون المشترك تركي بن طلال يزور مصابي حادث اللعبة الترفيهية ويؤكد: لا تهاون مع أي تقصير انقطاع شامل للكهرباء في كوبا السعودية تعزز ريادتها العالمية في حوكمة الذكاء الاصطناعي التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على البورد السعودي في عدة اختصاصات دقيقة ماكرون من دمشق: فرنسا ملتزمة بدعم سوريا موحدة ومستقرة مصرع 8 أشخاص في مومباي جراء انهيار مبنى وأمطار موسمية غزيرة جامعة طيبة تفتح باب التقديم بنظام التدريس بالساعات للفصل الأول 1448هـ سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة تراجع أسعار النفط بأكثر من 1%
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة أكد خلالها التزام بلاده بدعم استقرار سوريا ووحدتها، فيما أشاد الرئيس السوري بالدور الذي لعبته فرنسا خلال السنوات الماضية.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني كان في استقبال الرئيس الفرنسي لدى وصوله إلى مطار دمشق، إيذاناً ببدء زيارة رسمية تهدف إلى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وبالتزامن مع الزيارة، أشاد الرئيس السوري بالدور الفرنسي، واصفاً فرنسا بأنها من أصدقاء الشعب السوري، ومؤكداً أنها دعمت تطلعات السوريين خلال سنوات الثورة، كما اعتبر أن باريس واصلت أداء دور وصفه بـ”البناء” منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
من جانبه، أكد ماكرون، في منشور عبر منصة إكس عقب وصوله إلى دمشق، أن زيارته تأتي لتجديد التزام فرنسا تجاه الشعب السوري، مشدداً على دعم بلاده لسوريا موحدة ذات سيادة تحترم تنوعها وتعيش بسلام مع جيرانها، معرباً عن أمله في فتح صفحة جديدة عنوانها الاستقرار والسلام.