مانشستر سيتي يمدد عقد فيل فودين حتى عام 2030

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مدَّد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عقد لاعبه الدولي فيل فودين لمدة أربع سنوات، ليستمر مع الفريق حتى عام 2030م.
وخاض فودين، البالغ من العمر (26) عامًا، (369) مباراة مع مانشستر سيتي منذ ظهوره الأول مع الفريق في سن (17) عامًا، توج خلالها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.
وأكد فودين تطلعه للعمل مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا لتحقيق المزيد من الألقاب.