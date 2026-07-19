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في النهائي المرتقب أمام إسبانيا

مبابي هداف كأس العالم بـ10 أهداف.. وميسي يحتفظ بفرصة المنافسة

الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٠ مساءً
مبابي هداف كأس العالم بـ10 أهداف.. وميسي يحتفظ بفرصة المنافسة
المواطن - فريق التحرير

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انفرد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بصدارة ترتيب هدافي بطولة كأس العالم 2026، بعدما رفع رصيده إلى عشرة أهداف، إثر تسجيله هدفين في مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره الإنجليزي لتحديد المركز الثالث التي أقيمت اليوم، ليعزز موقعه في قمة قائمة الهدافين قبل إسدال الستار على البطولة.

وجاء تألق مبابي في مباراة تحديد المركز الثالث ليمنحه أفضلية واضحة في سباق الحذاء الذهبي، متقدمًا بفارق هدفين عن الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 8 أهداف، مع تبقي مباراة نهائية يخوضها منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا، مما يبقي المنافسة مفتوحة على اللقب الفردي حتى صافرة ختام البطولة.

واحتل الإنجليزي جود بيلينغهام المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد سبعة أهداف، بعد تسجيله خلال مواجهة فرنسا، فيما جاء النرويجي إيرلينغ هالاند في المركز الرابع بالرصيد ذاته، بعد انتهاء مشوار منتخب بلاده في الدور ربع النهائي من البطولة.

ويترقب عشاق كرة القدم المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي قد تشهد تغييرًا في صدارة الهدافين، في حال نجح ميسي في تقليص الفارق أو معادلته.

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