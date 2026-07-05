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مبابي يقترب من معادلة رقم ميسي التاريخي في كأس العالم

الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
مبابي يقترب من معادلة رقم ميسي التاريخي في كأس العالم
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي كتابة أرقامه المميزة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أحرز هدف منتخب بلاده أمام الباراجواي في مواجهة دور الـ16، ليقترب أكثر من اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة.

ورفع مبابي رصيده إلى 19 هدفًا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، مقلصًا الفارق إلى هدف واحد خلف قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الرقم القياسي الحالي برصيد 20 هدفًا.

وكان ميسي قد عزز صدارته للقائمة التاريخية بعدما سجل هدفًا في فوز الأرجنتين على الرأس الأخضر بنتيجة (3 – 2) ضمن منافسات دور الـ32.

وعلى صعيد النسخة الحالية من المونديال، تساوى مبابي مع ميسي في صدارة ترتيب الهدافين، بعدما بلغ رصيد كل منهما سبعة أهداف، ليشتد الصراع بين النجمين مع استمرار منافسات الأدوار الإقصائية.

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