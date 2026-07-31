مبادرة سعودية رائدة.. تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لتأمين الملاحة البحرية أكثر من 16 ألف وفاة مرتبطة بموجات الحر هذا الصيف في أوروبا إسبانيا: ما جرى في سبتة انتهاك للسيادة وسنعيد المهاجرين سريعًا استقالة مستشار فيفا في البيت الأبيض ضبط مخالف نقل حطب محليٍّ في محمية الإمام تركي الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تُجري أول عملية جراحية روبوتية عن بُعد بين منشأتين صحيتين سِرّ الكهوف الغامضة والنقوش القديمة في جبل شدا ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الأمير محمد بن سلمان جمرك الحديثة يُحبط محاولة تهريب 36,773 حبة إمفيتامين الكويت: رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد
أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرة دولية لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الدولية لمواجهة التهديدات البحرية المشتركة وضمان استقرار الملاحة والتجارة العالمية.
وشهد الاجتماع الخاص بالمبادرة مشاركة واسعة بلغت 43 دولة إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، مما يعكس الدعم الدولي القوي لأهمية التعاون الدفاعي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات البحرية.
ويُعد هذا المستوى من المشاركة دليلاً واضحًا على الزخم الدولي المتنامي للمبادرة السعودية.
ويهدف التحالف إلى حماية حرية الملاحة والتجارة العالمية، وتعزيز أمن الممرات البحرية الحيوية للاقتصاد العالمي. وستكون المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، كما ستستضيف مقره الرئيسي، الأمر الذي يجسد دورها الريادي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ويُعد التحالف مبادرة دفاعية دولية مفتوحة أمام جميع الدول التي تتشارك أهدافه ومبادئه، مما يعزز الشراكة الدولية وتقاسم المسؤولية في حماية الأمن البحري.
وفي هذا السياق، أصدرت 14 دولة بيانًا مشتركًا لدعم مشروع التحالف، في تأكيد على الزخم الدولي المتزايد، مع استمرار انضمام دول أخرى بعد استكمال إجراءاتها الوطنية.
وأكدت المبادرة أن أمن الممرات البحرية الدولية مسؤولية جماعية، وأن التعاون متعدد الأطراف يمثل الركيزة الأساسية لضمان استقرار الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية.
وتمثل المبادرة السعودية خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز الأمن البحري الجماعي، وحماية الاقتصاد العالمي، وترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يعكس التزام المملكة بدورها الريادي في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
وفي هذا السياق، أصدرت الدول المؤسسة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بيانًا مشتركًا فيما يلي نصه:
وجاء في نص البيان المشترك:
– إن حكومات الدول المؤسسة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، المجتمعة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 30 يوليو 2026م، إذ تؤكد من جديد التزامها الراسخ بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، والمعاهدات الدولية، والقواعد والأعراف المعترف بها دولياً.
– وتدرك التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري العالمي، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي البحري الجماعي لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية، وتأمين طرق إمدادات الطاقة العالمية في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن.
– وإذ تؤكد قناعتها بأن الأمن البحرى مسؤولية مشتركة، وأن التعاون والتنسيق بين الدول يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة التهديدات البحرية المشتركة والعابرة للحدود، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي. حيث اتفقت الدول المؤسسة وأقرت ما يلي:
صدور بيان مشترك عن 14 دولة من الدول المشاركة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، مع استمرار انضمام بقية الدول فور استكمال إجراءاتها الوطنية، وبقاء باب الانضمام مفتوحًا أمام جميع الدول الراغبة. pic.twitter.com/A5EmSLvkjk
— وزارة الدفاع (@modgovksa) July 30, 2026