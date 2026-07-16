Icon

الفلبين تعتقل ثلاثة مشتبه بهم في حادثة مقتل عالم أحياء أمريكي Icon الجيش الأمريكي يستهدف محيط جزيرة قشم في إيران بالصواريخ Icon مجلس أوروبا يطالب باحترام حقوق مهاجرين قيد الترحيل Icon صواريخ أمريكية تصيب مواقع قرب بندر عباس في إيران Icon المتحدث الأمني لوزارة الداخلية يرأس وفد المملكة بالمؤتمر العربي الـ17 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني Icon هولندا ترفع مستوى التأهب بعد إعلان حالة نقص المياه Icon سلمان للإغاثة يمد الأسر الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة بـ (24,500) ألف وجبة غذائية Icon لليوم الثاني.. المغرب يكافح حرائق غابات أتت على 14 هكتارا بالحوز Icon لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى الخليج اعتبارا من سبتمبر Icon جامعة الأمير محمد بن فهد تحصل على اعتمادات دولية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

مجلس أوروبا يطالب باحترام حقوق مهاجرين قيد الترحيل

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٠ مساءً
مجلس أوروبا يطالب باحترام حقوق مهاجرين قيد الترحيل
المواطن - فريق التحرير

حث مجلس أوروبا، اليوم الخميس، 5 دول في الاتحاد الأوروبي على توفير الحماية الكاملة ​للحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي لمن رُفضت ‌طلباتهم للجوء الذين تعتزم هذه الدول ترحيلهم في إطار نظام جديد مخطط له يُعرف باسم “مراكز الإعادة”.

ومجلس أوروبا هو أكبر الهيئات ​المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في أوروبا، ويعمل ​كذلك على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في القارة. ⁠وهو ليس جزءا من الاتحاد الأوروبي ويضم في عضويته ​46 دولة.

ووافق البرلمان الأوروبي الشهر الماضي على إصلاح شامل ​لسياسة الهجرة يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز احتجاز خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يصفه منتقدون ​بأنه نهج صارم يقوض الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء.

وقال مجلس ​أوروبا إن مراكز الإعادة وغيرها من الترتيبات الخاصة بنقل الأجانب إلى ‌دول ⁠ثالثة تنطوي على “مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان”، منها التعرض لسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي، وفقاً لوكالة رويترز.

وطرح مفوض حقوق الإنسان في المجلس مايكل أوفلاهرتي: أربعة “تدابير وقائية” في رسائل وجهها إلى ​النمسا والدنمرك وألمانيا ​واليونان وهولندا.

وتشمل ⁠هذه التدابير إجراء تقييم شامل لمخاطر انتهاك حقوق الإنسان قبل تنفيذ أي إجراء. ​وستخضع الخطط لمراقبة صارمة وستحكمها اتفاقيات ملزمة ​قانونا ⁠تشمل ضمانات حقوقية قابلة للتنفيذ. وستخضع هذه الخطط للرقابة البرلمانية والقضائية والعامة.

وتأتي هذه المساعي في وقت تتصاعد فيه المشاعر ⁠المناهضة ​للهجرة في أنحاء الاتحاد الأوروبي ​على مدى العقد الماضي، وهو ما أسهم في تعزيز التأييد الشعبي للأحزاب ​اليمينية المتطرفة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد