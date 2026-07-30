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مجلس التعاون يدين الهجوم بطائرة مسيّرة على ميناء دمياط في مصر

الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤١ مساءً
مجلس التعاون يدين الهجوم بطائرة مسيّرة على ميناء دمياط في مصر
المواطن - فريق التحرير

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أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية.

وأكد أن هذه الأعمال والهجمات الإرهابية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا تضامن دول مجلس التعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها وصون أمنها ومصالحها.

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