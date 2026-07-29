مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية على السعودية من المليشيات الموالية لإيران بالعراق

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أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية على المملكة العربية السعودية من المليشيات الموالية لإيران في العراق، مؤكدًا أن هذه الأعمال العدائية تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها، وللأمن والسلم الإقليميين.
وأكد معاليه مجددًا على وقوف دول مجلس التعاون صفًا واحدًا إلى جانب المملكة، وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
وشدد معالي الأمين العام على أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار.