محافظة القرى.. طبيعة آسرة وعبق تاريخ وثراء تراثي

تتألق محافظة القرى بمنطقة الباحة هذه الأيام بوصفها وجهة سياحية وثقافية فريدة، تمتزج فيها الطبيعة الخلابة بالتراث العريق في لوحة جمالية تجذب الزوار للاستمتاع بالمناظر الطبيعية، والغابات الكثيفة، والمواقع التراثية، والمزارع الريفية، وسط أجواء منعشة وهواء عليل.

وتزخر المحافظة بالعديد من المقومات السياحية والتنموية التي جعلتها من أبرز الوجهات في منطقة الباحة، إذ تجمع بين الطبيعة الساحرة والمواقع التاريخية والقرى التراثية، إلى جانب المزارع الريفية والمنتزهات والواجهات الطبيعية التي يقصدها الزوار على مدى العام.

وشهدت المحافظة تنفيذ مشروعات تنموية أسهمت في تطوير البنية التحتية، والارتقاء بالخدمات البلدية، وتحسين المشهد الحضري، وتهيئة المتنزهات والمرافق العامة، بما يعزز مكانتها وجهةً سياحية جاذبة، ويواكب مستهدفات التنمية وجودة الحياة.

وأفاد رئيس بلدية محافظة القرى المهندس موسى بن فيحان الزهراني، بأن البلدية سخّرت إمكاناتها لخدمة الأهالي والمصطافين، من خلال تنفيذ خطة العمل الصيفية التي تشمل تعزيز أعمال النظافة والإصحاح البيئي والوقاية الصحية، واستمرار أعمال الصيانة الشاملة، مشيرًا إلى تركيب سارية علم بمركز نخال، وتحسين الجزيرة الوسطية والأرصفة، وإعادة تأهيل عدد من المجسمات والجداريات، وصيانة وزراعة بوابة نخال.

وبيّن أنه جرى تهيئة خمسة مواقع سياحية، تشمل منتزه الثروة الوطني، الذي يقع على مساحة 750 ألف متر مربع، ويضم مسطحات خضراء مخصصة لجلوس العائلات، وتصاميم تحاكي طبيعة المنطقة، ومسرحًا مفتوحًا وآخر للأطفال، وأكشاكًا للأسر المنتجة، وممرات مشاة، وشاشات، وألعابًا للأطفال، إضافة إلى منتزه نخال بمساحة 77,371 مترًا مربعًا، وحدائق ومطلات سبيحة بمساحة 42,502 متر مربع، وحديقة المستشفى بمساحة 15,427 مترًا مربعًا، وحديقة الإشتاء بمساحة 10,410 أمتار مربعة، مؤكدًا أنه جرى تجهيزها بالألعاب والجلسات والمسطحات الخضراء والملاعب السداسية والمظلات والمرافق الخدمية.

وأشار إلى إنشاء ممشى منتزه الثروة الوطني بطول 1,610 أمتار، ليكون وجهة مناسبة لعشاق الرياضة والهدوء، بما يتميز به من تصميم عصري وإضاءة مناسبة، إضافة إلى ممشى الإشتاء بطول 2,037 مترًا.

وتضم محافظة القرى عددًا من المزارع الريفية والمنتجعات والمواقع والقرى التراثية، منها قرية بخروش، وقرية الأطاولة التراثية، ودار عوضة القديمة، إلى جانب النزل الريفية والمقاهي والمخيمات البرية.

وتشهد المحافظة إقبالًا من المتنزهين والسياح من المواطنين والمقيمين؛ بهدف الاستجمام والاستمتاع بالأجواء الصيفية، بالتزامن مع إقامة العديد من الفعاليات التي تلبي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع.

يُذكر أن محافظة القرى تُعد البوابة الشمالية لمنطقة الباحة، وعنوانًا بارزًا لما تتميز به المنطقة من أريحية أهلها، وتطورها الحضاري، وتاريخها وإرثها الغني، وطبيعتها الخلابة.