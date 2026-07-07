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مخاوف من انفجار ناقلة غاز قطرية بعد استهداف إيراني بمضيق هرمز

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٨ مساءً
مخاوف من انفجار ناقلة غاز قطرية بعد استهداف إيراني بمضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

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تصاعدت المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الثلاثاء، بعد تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية للاستهداف أثناء عبورها الممر البحري، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات وإجلاء أفراد طاقمها، وسط تحذيرات من احتمال انفجار السفينة.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى وكالة رويترز، فإن ناقلة الغاز “الرقيات”، المملوكة لشركة ناقلات، تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وأرسلت نداء استغاثة بعد إصابة جانبها الأيسر.

استهداف إيراني بمضيق هرمز

وأضافت المصادر أن جميع أفراد الطاقم بخير، وقد جرى إجلاؤهم، إلا أن الحريق الذي اندلع في غرفة المحركات لا يزال يشكل خطراً كبيراً، مشيرة إلى أن السفينة أصبحت معرضة للانفجار بسبب استمرار النيران وكثافة الدخان، ما حال دون تقييم حجم الأضرار الأخرى.

وفي أول رد رسمي، أدانت قطر استهداف ناقلة الغاز القطرية، معتبرة أن الهجوم الذي وقع أثناء عبورها قرب مضيق هرمز يمثل “عدواناً مرفوضاً” وانتهاكاً لأمن الملاحة الدولية.

وحمّلت وزارة الخارجية القطرية إيران المسؤولية الكاملة عن الهجوم وما قد يترتب عليه من أضرار أو تداعيات، مطالبة طهران بالتوقف فوراً عن جميع الممارسات التي تقوض أمن المنطقة وتهدد سلامة حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

واطلعت رويترز على نداء استغاثة أطلقه قبطان السفينة، قال فيه: “النجدة… هنا السفينة الرقيات. نتعرض للاستهداف بطائرات مسيرة على الجانب الأيسر أعلى غرفة المحركات”، مضيفاً أن الحريق والدخان الكثيف يمنعان الطاقم من تقدير حجم الأضرار.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن في وقت سابق تعرض ناقلة غاز لهجوم في مضيق هرمز بعد “تجاهلها التحذيرات” الإيرانية، من دون أن يكشف هويتها أو يقدم تفاصيل إضافية.

كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر المضيق، ما أدى إلى إلحاق أضرار بسفينتين من دون تسجيل خسائر بشرية، بينما لم يصدر تعليق رسمي من طهران على تلك الرواية.

 

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