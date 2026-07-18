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مدرب إسبانيا: سنواجه الأرجنتين بهدوء وثقة.. وسنراقب ميسي عن كثب

السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٠ مساءً
مدرب إسبانيا: سنواجه الأرجنتين بهدوء وثقة.. وسنراقب ميسي عن كثب
المواطن - فريق التحرير

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أكّد المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، هدوءه وثقته قبل مواجهة الأرجنتين غدًا الأحد في نهائي كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن فريقه يتطلع للاستمتاع بالمباراة واستثمار نقاط قوته في مواجهة حامل اللقب.
وقال دي لا فوينتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة: “أنا هادئ تمامًا، ونحن محظوظون بوجودنا في هذه الظروف والوصول إلى هذا الموقف”، مضيفًا مازحًا أن الأمر الوحيد الذي يثير توتره هو رحلة العودة بالمروحية إلى مقر إقامة المنتخب عقب انتهاء المؤتمر.
وأوضح أن بلوغ المباراة النهائية يمثل إنجازًا وفرصة حقيقية للمنافسة على اللقب، رافضًا التقليل من قيمة الوصول إلى هذا الدور، وقال: “الأهم أن تكون في وضع يسمح لك بالفوز وأن تصل إلى النهائي، لأن ذلك يمنحك فرصة القتال من أجل التتويج”.
وأضاف أن المنتخب الإسباني سيخوض اللقاء اعتمادًا على إمكاناته ومميزاته، مع العمل على الحد من خطورة المنتخب الأرجنتيني الذي وصفه بالفريق القوي.
وتوقّع دي لا فوينتي أن تشهد المباراة مستوى فنيًا مرتفعًا، مبينًا أن المنتخبين يتشابهان في أسلوب اللعب وجودة العناصر، وقال: “أعتقد أنها ستكون مباراة قوية، وسيسود فيها التألق والموهبة وكرة القدم الجميلة”.
وحول طريقة التعامل مع قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، أكّد مدرب إسبانيا أن فريقه سيوليه اهتمامًا كبيرًا دون الاعتماد على الرقابة الفردية المباشرة، مستعيدًا تجربة سابقة واجه خلالها ميسي عندما كان لاعبًا شابًا في برشلونة.
وقال: “لن نراقبه رجلًا لرجل، لكننا سنراقبه عن كثب”، مشيرًا إلى أن ميسي يمتلك القدرة على تغيير مسار المباراة في وقت قصير.
وفي حديثه عن المقارنات بين ميسي واللاعب الإسباني لامين يامال، شدد دي لا فوينتي على أهمية عدم تحميل اللاعب الشاب ضغوطًا إضافية، وقال: “ميسي لاعب فريد وموهبة استثنائية، لكن يجب أن يكون لامين هو لامين، وأفضل ما يمكننا تقديمه له هو دعمه ومساعدته على الاستمرار بطبيعته”.
// انتهى //

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