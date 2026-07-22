مركز البنية التحتية بالرياض يُطلق مستشارًا ذكيًا لكود البنية التحتية رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السادسة 19 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في المدينة المنورة دخلت التطوير أو التداول المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر الحج والعمرة: حافظات زمزم للشرب فقط وليست للوضوء أو تعبئة القوارير ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 5300 قتيلًا الذهب قرب ذروة أسبوعين قبل قرار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 5 مناطق فنزويلا تعلن وفاة 3 أشخاص بسبب فيروس “هانتا”
أطلق مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، مستشارًا ذكيًا لكود البنية التحتية، في خطوة تهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم العاملين في قطاع البنية التحتية، وتيسير الوصول إلى المعلومات الفنية المتعلقة بالكود.
وأوضح المركز أن المستشار يسهم في تمكين المستفيدين من الوصول السريع إلى المعلومات، ورفع مستوى الوعي، وتعزيز الالتزام بتطبيق كود البنية التحتية، إلى جانب دعم التواصل مع مختلف شرائح منفذي الأعمال من خلال توفير الخدمة باللغات العربية والإنجليزية والأردية.
وأشار إلى أن المستشار الذكي يُعد أداة رقمية تدعم اتخاذ القرارات الفنية في الميدان، ويُسهم في الحد من الأخطاء أثناء تنفيذ المشاريع عبر تقديم إجابات دقيقة ومتسقة تعزز الامتثال لمتطلبات كود البنية التحتية، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي في القطاع.