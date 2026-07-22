مركز البنية التحتية بالرياض يُطلق مستشارًا ذكيًا لكود البنية التحتية

أطلق مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، مستشارًا ذكيًا لكود البنية التحتية، في خطوة تهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم العاملين في قطاع البنية التحتية، وتيسير الوصول إلى المعلومات الفنية المتعلقة بالكود.

وأوضح المركز أن المستشار يسهم في تمكين المستفيدين من الوصول السريع إلى المعلومات، ورفع مستوى الوعي، وتعزيز الالتزام بتطبيق كود البنية التحتية، إلى جانب دعم التواصل مع مختلف شرائح منفذي الأعمال من خلال توفير الخدمة باللغات العربية والإنجليزية والأردية.

وأشار إلى أن المستشار الذكي يُعد أداة رقمية تدعم اتخاذ القرارات الفنية في الميدان، ويُسهم في الحد من الأخطاء أثناء تنفيذ المشاريع عبر تقديم إجابات دقيقة ومتسقة تعزز الامتثال لمتطلبات كود البنية التحتية، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي في القطاع.