Icon

مركز البنية التحتية بالرياض يُطلق مستشارًا ذكيًا لكود البنية التحتية Icon رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السادسة  Icon 19 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في المدينة المنورة دخلت التطوير أو التداول Icon المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر Icon الحج والعمرة: حافظات زمزم للشرب فقط وليست للوضوء أو تعبئة القوارير Icon ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 5300 قتيلًا Icon الذهب قرب ذروة أسبوعين قبل قرار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل Icon موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 5 مناطق Icon فنزويلا تعلن وفاة 3 أشخاص بسبب فيروس “هانتا” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

مركز البنية التحتية بالرياض يُطلق مستشارًا ذكيًا لكود البنية التحتية

الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
مركز البنية التحتية بالرياض يُطلق مستشارًا ذكيًا لكود البنية التحتية
المواطن - واس

أطلق مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، مستشارًا ذكيًا لكود البنية التحتية، في خطوة تهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم العاملين في قطاع البنية التحتية، وتيسير الوصول إلى المعلومات الفنية المتعلقة بالكود.
وأوضح المركز أن المستشار يسهم في تمكين المستفيدين من الوصول السريع إلى المعلومات، ورفع مستوى الوعي، وتعزيز الالتزام بتطبيق كود البنية التحتية، إلى جانب دعم التواصل مع مختلف شرائح منفذي الأعمال من خلال توفير الخدمة باللغات العربية والإنجليزية والأردية.
وأشار إلى أن المستشار الذكي يُعد أداة رقمية تدعم اتخاذ القرارات الفنية في الميدان، ويُسهم في الحد من الأخطاء أثناء تنفيذ المشاريع عبر تقديم إجابات دقيقة ومتسقة تعزز الامتثال لمتطلبات كود البنية التحتية، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي في القطاع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد