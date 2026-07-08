مسؤول أمريكي: الرئيس اللبناني يزور واشنطن لإجراء محادثات مع ترامب يوليو الجاري

أكد مسئول رفيع في الحكومة الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه دعوة للرئيس اللبناني جوزف عون لزيارة واشنطن في وقت لاحق من شهر يوليو الحالي لإجراء محادثات ثنائية.

وذكرت مصادر مقربة من القصر الرئاسي اللبناني أن عون سيتوجه إلى واشنطن في 21 يوليو.

من جانبه، قال عون في منشور على منصة إكس عبر حساب المكتب الرئاسي، إنه يتوقع أن يكون لزيارته المرتقبة إلى واشنطن أثر إيجابي على لبنان.

ولأول مرة منذ عقود، تجري في واشنطن منذ عدة أسابيع محادثات سياسية مباشرة بين ممثلين عن الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية.

وعقب عدة محاولات فاشلة لتأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، تم التوصل مؤخرا لاتفاق إطار لإنهاء النزاع.

وعلى الرغم من هدوء الأوضاع نسبيا منذ ذلك الحين، إلا أن الهجمات الإسرائيلية لا تزال مستمرة في لبنان، كما لا تزال القوات الإسرائيلية تنشط داخل البلاد.

وكان ترامب قد سعى لترتيب لقاء بين عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن الرئيس اللبناني رفض هذه الدعوة.