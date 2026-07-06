مسام ينزع 1,207 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام في الأسبوع الأول من شهر يوليو للعام 2026م، من انتزاع (1,207) ألغام في مختلف مناطق اليمن، منها (102) لغم مضاد للدبابات، و(34) لغمًا مضادًا للأفراد، و(1,065) ذخيرة غير منفجرة، و(6) عبوات ناسفة.

ونزع فريق “مسام” في محافظة عدن (30) لغمًا مضادًا للدبابات و(222) ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع نزع الفريق (10) ذخائر غير منفجرة و(3) عبوات ناسفة، وفي مديرية المكلا بمحافظة حضرموت نزع الفريق (30) لغمًا مضادًا للأفراد و(694) ذخيرة غير منفجرة، فيما نزع في مديرية ميدي بمحافظة حجة لغمين مضادين للأفراد و(69) لغمًا مضادًا للدبابات و(96) ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة.

وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج نزع الفريق لغمين مضادين للدبابات، وفي محافظة تعز نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية المخاء، و(35) ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ولغمين مضادين للأفراد و(8) ذخائر غير منفجرة بمديرية صالة.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (572,332) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزِّز سلامة المدنيين، ويُسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.