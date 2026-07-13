مسام ينزع 1,293 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام في الأسبوع الثاني من شهر يوليو للعام 2026م، من انتزاع (1,293) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (65) لغمًا مضادًا للدبابات، ولغمان مضادان للأفراد، و(1,218) ذخيرة غير منفجرة، و(8) عبوات ناسفة.

ونزع فريق مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” في محافظة عدن (642) ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين بمدينة عدن، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات بمديرية خور مكسر، و(9) ذخائر غير منفجرة وعبوة واحدة ناسفة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ونزع لغمين مضادين للأفراد ولغمين مضادين للدبابات و(440) ذخيرة غير منفجرة في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت.

وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة نزع فريق مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” (61) لغمًا مضادًا للدبابات و(51) ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين، و(21) ذخيرة غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، وفي محافظة مأرب نزع (9) ذخائر غير منفجرة و(3) عبوات ناسفة بمديرية الوادي، ونزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وفي محافظة تعز نزع (20) ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، و(22) ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، و(3) ذخائر غير منفجرة بمديرية صالة.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر يوليو حتى الآن إلى (2,500) لغم، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (573,625) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزِّز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.